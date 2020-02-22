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Украинских пенсионеров предупредили об ухудшении жизни

12:39
  • суббота
  • 22 февраля 2020

Пенсии в стране скоро уменьшатся

На Украине снижается число работников, участвующих в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Граждане всё больше предпочитают работать в теневой экономике, так проще уйти от уплаты налогов.
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Именно поэтому в будущем на Украине пенсия будет не повышаться, а понижаться. Об этом сограждан предупредила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко, сообщает РИА Новости.

По её словам, уже сейчас 82% украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, то есть не больше 4 000 гривен (около 10 тысяч рублей).

Напомним, что в 2018 году Украина возглавила рейтинг самых бедных стран Европы. До этого первую позицию в нём занимала Молдавия.

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