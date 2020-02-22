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Задержанной в Испании россиянке грозит пожизненный срок в США

10:47
  • суббота
  • 22 февраля 2020

Олеся Красилова работала в американском посольстве

В Испании по запросу США задержана гражданка России Олеся Красилова. Американские спецслужбы обвиняют её в передаче биометрии третьим лицам. В Штатах россияне грозит серьёзное уголовное наказание, вплоть до пожизненного.

Некоторое время назад Красилова работала в американском посольстве, где снимала отпечатки пальцев в международном отделе. Потом устроилась во Всероссийский центр карантина растений.

Россельхознадзор, в чьём ведении находится этот центр, не получал официальных уведомлений или запросов о том, что задержанная в Испании сотрудница находилась в международном розыске. Об этом сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

Сейчас МИД и другие ведомства предпринимает попытки для прояснения ситуации и оказания помощи задержанной. Официальный ответ испанской стороны пока не получен.

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