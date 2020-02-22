Итальянская полиция проводит обыски в номерах российских спортсменов

Расследуется дело о допинге

В номерах российских биатлонистов, участвующих в чемпионате мира в Италии, проведены обыски. Полиция нагрянула рано утром в гостиницу, где проживает наша сборная. Как рассказал РИА Новости Александр Логинов, ему в одних трусах пришлось сидеть и наблюдать за действиями итальянских полицейских.

Запрос на проведение обыска пришел из Международного союза биатлонистов. Речь снова идёт о приёме запрещённых препаратов. Правда, никаких обвинений спортсменам полицейские не предъявили.

Чемпионат мира по биатлону проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве с 13 февраля. Сегодня, 22 февраля Александр Логинов должен выступить в мужской эстафетной гонке.

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