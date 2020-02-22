Подробности скандала с российскими биатлонистами в Италии

К ним с обысками пришла полиция

Скандал на чемпионате мира по биатлону в Италии. Рано утром 22 февраля полиция провела обыски в номере членов нашей сборной Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также их тренера Александра Касперовича.

Силовики ворвались в отель всего за несколько часов перед очередным этапом турнира, Логинов сегодня участвует в мужской эстафете. И именно он уже принёс на этом первенстве две медали в копилку нашей сборной.

Полиция изъяла при обыске два ноутбука, у Логинова также забрали телефон. Из полицейского ордера следует, что спортсмен подозревается в нарушении антидопинговых правил. Кроме того, как сообщили в Российском союзе биатлонистов, обыск в номере Касперовича связан с проблемами с аккредитацией. Сейчас тренер находится в полиции, вместе с ним там и глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв, сообщает "ТВ Центр".

В ситуации разбирается российское генконсульство России, сотрудник диппредставительства выехал в Антхольц для оказания содействия спортсменам.

Напомним, что Александр Логинов пять лет назад был дисквалифицирован из-за допинг-тестов, и его нынешние победы стали поводом для новой порции критики со стороны западных спортсменов и журналистов. И это далеко не первый случай, когда на россиян оказывается давление, а проверки проводятся прямо перед началом ответственных соревнований.

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