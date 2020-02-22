Турция наращивает военное присутствие в Сирии

Продолжаются бои в районе Идлиба

Ситуация в районе сирийского Идлиба ухудшается: турецкие военные вновь пропустили совместное с российскими военными патрулирование в районе Алеппо, зато стянули дополнительную технику в зону деэскалации. Там сообщают о новых обстрелах со стороны боевиков.

Обстрелу подверглись бронетранспортёры, танки и грузовики с вооружением. Обстановка накаляется с каждым днём. Анкара стягивает к границе с арабской республикой всё больше военных подразделений. В центре Идлиба - турецкие танки. На кадрах, которые распространяют турецкие агентства, реактивные системы залпового огня "Ураган".

Как пишут местные СМИ, систему планируют использовать для мгновенного реагирования на любую угрозу. Политические консультации на уровне мировых лидеров не прекращаются. После телефонного разговора с президентом Франции и канцлером Германии Реджеп Таип Эрдоган звонит Владимиру Путину.

Общий настрой - необходимо снизить напряжённость в регионе. Кризис требует немедленного политического решения. В связи с этим, в ближайшее время планируется встреча в формате четырёхстороннего саммита с участием России, Франции, Германии и Турции. Называют и возможную дату - 5 марта, место встречи – Стамбул, сообщает "ТВ Центр".

Немедленно прекратить военные действия и гуманитарную катастрофу в Идлибе призвал и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Столкновения с каждым днём продвигаются всё дальше в сторону мест, где остаётся гражданское население и куда прибывают беженцы.

В российском центре по примирению сторон в Сирии накануне опровергли информацию о том, что около сирийско-турецкой границы в настоящий момент находится около миллиона беженцев. Однако в результате действий со стороны турецкой армии и боевиков, которые фактически контролируют регион, мирные жители просто не могут покинуть место военных действий по гуманитарному коридору.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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