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Отменят или нет? В Японии возникли проблемы с Олимпиадой-2020

13:26
  • суббота
  • 22 февраля 2020

Приостановлена подготовка волонтёров

Японские власти объявили о переносе части мероприятий по подготовке волонтёров к летним Олимпийским играм в Токио. Это связано со вспышкой коронавируса.
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В Олимпийском комитете Японии отмечают, что основная часть волонтёров успела посетить необходимые тренинги. Оставшиеся должны были приступить к тренировкам 22 февраля, но из-за коронавируса все мероприятия перенесли на май, сообщает ТАСС.

В Японии подтверждены 745 случаев заражения новым вирусом, три человека умерли. На этой неделе власти приняли решение выпустить на берег всех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который более двух недель стоял на карантине в Йокогаме.

ХХХII летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. 

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