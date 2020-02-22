Родным погибших фронтовиков вручили награды

Церемония памяти прошла в Казани

В Казани родственникам фронтовиков вручили боевые награды, которые сами герои войны так и не успели получить. А в Амурской области в преддверии 23 февраля торжественно перезахоронили обнаруженные поисковиками останки солдата, погибшего в бою.

Спустя много лет, но награда своих героев нашла. Родственники красноармейца Вали Фазлиева получили её из рук президента Татарстана Рустама Минниханова. До сих пор они многого не знали о погибшем отце и деде. Военный комиссариат Татарстана обнаружил в своих архивах неврученную награду - за личное мужество в бою с фашистскими захватчиками.

К медали " За отвагу" Вали Фазлиева представили в январе 1944 года после боя на территории Белоруссии. Он пробился в траншею противника, захватил в плен двух фашистов и первым прорвался в населенный пункте Кунья в Полесье, а спустя несколько дней погиб, сообщает "ТВ Центр".

Ко Дню защитника отечества в Амурской области приурочили церемонию перезахоронения. В августе прошлого года останки Николая Беседина, сержанта 21 Стрелкового полка 28 Гвардейской стрелковой дивизии обнаружил поисковый отряд. В лесном массиве возле села Рамушево Новгородской области. Все записи в медальоне удалось легко прочитать.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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