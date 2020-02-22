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На Поклонной горе открылась выставка, посвящённая детям войны

12:16
  • суббота
  • 22 февраля 2020

Проект поддержало движение "Юнармия"

В московском Музее Победы на Поклонной горе открылась выставка, посвященная детям, родившимся в военное время. Проект создан по инициативе общественного движения "Юнармия" и уполномоченного по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

На мероприятии она объявила о старте всероссийского конкурса "Письмо солдату. Дети войны". Цель акции - напомнить молодому поколению о подвиге предков. Школьники смогут отправить тёплые слова военнослужащим, ветеранам и людям, которые выросли в то суровое время, сообщает "ТВ Центр".

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