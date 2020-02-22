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Сколько российских НКО получат президентскую поддержку

13:43
  • суббота
  • 22 февраля 2020

Финалистов назовут 22 февраля

Более двух тысяч некоммерческих организаций из всех регионов России получат финансовую поддержку от президента. В Москве определили победителей конкурсов грантов на развитие гражданского общества.

Проект организован при поддержке Академии народного хозяйства и президентской платформы "Россия - страна возможностей". До очного этапа дошли более 600 человек, показавших лучшие результаты в дистанционном тестировании, сообщает "ТВ Центр".

Для них подготовили несколько состязаний. Одно из самых актуальных - собеседование с потенциальным работодателем. Финалистов выберут по итогам всех испытаний. Как рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, имена финалистов назовут вечером 23 февраля.

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