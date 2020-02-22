Как москвичи провожают зиму

В столице проходит фестиваль "Московская масленица"

Русские народные традиции, старинные ремёсла и ароматные блины по рецептам разных стран мира. На улицах столицы проходит фестиваль "Московская масленица". Открыто около 30 площадок по всему городу, центр притяжения - Манежная площадь.

"Московская масленица" пришла на центральные площади, заглянула в районы. Программа содержательная - традиции проводов зимы на Руси и в разных странах мира; мастер-классы, спектакли, игры и забавы, сообщает "ТВ Центр".

Особая часть программы - угощения. Одних блинов - больше двух сотен видов. От классических до деликатесных. Например, из черёмуховой муки, свекольные с сельдью, тыквенные, гурьевские. И совсем экзотика - тайские блинчики, марокканские, скандинавские, сербские... Те, кто дождался самой вкусной части программы, спешат занимать очередь за добавкой.

Всю неделю по всему городу будут проходить масленичные гуляния. Традиционные локации - в центре. Праздничные шатры развернуты во всех округах столицы. В следующие выходные присоединятся и московские парки.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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