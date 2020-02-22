В Москве возводят храм в честь святителя Киприана

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На юге Москвы завершается строительство храма в честь святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси. Ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

На входных группах сейчас устанавливают кованые козырьки. К Пасхе планируют написать основные иконы для белокаменного иконостаса, сообщает "ТВ Центр".

Также возводится приходской дом. Ежедневные утренние службы в храме уже начались. Весь комплекс введут в эксплуатацию до донца года.

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