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Стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России"

13:57
  • суббота
  • 22 февраля 2020

Принято более 8 тысяч заявок

В Москве состоялось открытие полуфинала конкурса "Лидеры России" для участников из Центрального федерального округа. Всего было направлено свыше восьми тысяч заявок, но отобрана только четвёртая часть, сообщает "ТВ Центр".

Конкурс серьёзный, во время голосования - экспертное жюри выставляет оценки - от 1 до 10. Далее полученные баллы подтверждает совет. Особое внимание уделяется предоставлению помощи региональным НКО.

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Участники конкурса "Лидеры России"
Участники конкурса "Лидеры России"
Участники конкурса "Лидеры России"
Участники конкурса "Лидеры России"
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