Южная Корея превращается в крупнейший очаг коронавируса в мире

Число заражённых стремительно растёт

Самые быстрые темпы распространения коронавируса зафиксировали в Южной Корее. За три дня число заразившихся там выросло втрое - до 346 человек.

Уже два пациента погибли в Италии. В области Ломбардия выявлено 15 случаев заражения. А в Китае, в одной из тюрем в провинции Шань-дун тесты дали положительный результат у двухсот заключенных и семи сотрудников охраны, сообщает "ТВ Центр".

В город Ухань направлены семь круизных судов, переоборудованных под мобильные госпитали. Первый из них уже 22 февраля начнёт принимать пациентов.

Всего в мире коронавирусом заразились почти 78 тысяч человек. В России, по данным Роспотребнадзора, новых случаев заболевания не зафиксировано.

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