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Садальский рассказал грустную историю об умершей маме

18:00
  • суббота
  • 22 февраля 2020

Она умерла, когда Стасу было 13 лет

Станислав Садальский поделился с подписчиками детскими воспоминаниями. 22 февраля в Родительскую субботу он признался, что его мать умерла в возрасте 36 лет от рака мозга. Будущему актёру было тогда, в 1964 году 13 лет, а его младшему брату Сергею едва исполнилось шесть.
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Садальский помнит, что мать пыталась бороться со смертельным заболеванием – её оперировали в московской клинике, однако врачи так и не смогли справиться с болезнью.

"Перед смертью мама перестала узнавать всех, даже нас. Потом на мгновенье сознание вернулось. Последние ее слова были обращены не ко мне и не к Серёже, а к отцу. Она сказала: "Юрочка, я люблю тебя"", - пишет актёр.

Это правда, пока живы наши родители - все мы дети. И тем, у кого они есть, я желаю только здоровья. Думаю, со мной согласятся все, кто повзрослел уже навсегда.

Станиславу Садальскому 68 лет. В 1970-х годах у него были отношения с гражданкой Финляндии. В 1975 году, как утверждал сам актёр, у них родилась дочь Пирио, мать уехала с ней в Хельсинки. Пирио не знает русского языка, Станислав видел её лишь два раза.

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