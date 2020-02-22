Годовалый внук Веры Глаголевой сыграл в хоккей с отцом

Серёжа уверенно держит клюшку

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин уже учит своего годовалого сына премудростям игры. Серёжа вышел на лёд и сыграл в хоккей с отцом. Не исключено, что мальчик пойдёт по стопам своего родителя.

Первую тренировку своего с Овечкиным сына показала в Instagram модель Анастасия Шубская. На кадрах можно увидеть, как Овечкин-старший и Овечкин-младший отправляются на лёд: сын сидит на шее у отца. В руках у Серёжи – маленькая клюшка. Затем папа показывает сыну несколько технических приёмов.

Дочь актрисы Веры Глаголевой – Анастасия Шубская – вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина в 2016 году. Примерно через год Глаголева умерла от рака желудка. Он так и не увидела своего внука Сергея, который появился на свет 18 августа 2018 года.

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