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Годовалый внук Веры Глаголевой сыграл в хоккей с отцом

18:29
  • суббота
  • 22 февраля 2020

Серёжа уверенно держит клюшку

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин уже учит своего годовалого сына премудростям игры. Серёжа вышел на лёд и сыграл в хоккей с отцом. Не исключено, что мальчик пойдёт по стопам своего родителя.
Шубская показала, как сын Овечкина смотрит хоккей с трибуны

Первую тренировку своего с Овечкиным сына показала в Instagram модель Анастасия Шубская. На кадрах можно увидеть, как Овечкин-старший и Овечкин-младший отправляются на лёд: сын сидит на шее у отца. В руках у Серёжи – маленькая клюшка. Затем папа показывает сыну несколько технических приёмов.

Дочь актрисы Веры Глаголевой – Анастасия Шубская – вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина в 2016 году. Примерно через год Глаголева умерла от рака желудка. Он так и не увидела своего внука Сергея, который появился на свет 18 августа 2018 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NoVa Caps (@nova_caps)

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