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Екатерина Климова показала фото 17-летней дочери, танцующей на балу

17:47
  • суббота
  • 22 февраля 2020

"Прекрасный лебедь!" - пишут фанаты актрисы

Дочь Екатерины Климовой поразила поклонников на Ломоносовском балу. 17-летняя Елизавета Хорошилова в роскошном вечернем платье произвела настоящий фурор на школьной вечеринке. Фото дочери выложила актриса у себя в Instagram.
Климова устроила с детьми танцы на Бали

"Бал! Событие, которое объединяет педагогов, учеников и их родителей. Прекрасная традиция! Волшебный миг между прошлым и будущим. Остановись, мгновенье!" - написала Екатерина.

"Лизонька!! Прекрасный лебедь. Девочка замечательная", - комментируют фото поклонники актрисы.

Напоминает тургеневские времена!

На фото дочь? Я думала это Вы.

В профиль вообще не поняла кто танцует - Лиза или Катя.

Екатерине Климовой 42 года. Первый брак у неё был с ювелиром Ильёй Хорошиловым, в 2002 году родилась Елизавета. Второй муж актрисы – актёр Игорь Петренко. В союзе с ним родились сыновья Матвей и Корней. В 2015 году Екатерина вышла замуж за актёра Гелу Месхи, родила дочь Изабеллу, а спустя четыре года развелась.

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