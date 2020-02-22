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Кончаловский не принял взрослого жениха дочери Маши

18:51
  • суббота
  • 22 февраля 2020

Возможно, это отцовская ревность

Егор Кончаловский недоволен дочерью, которая встречается с парнем на 10 лет старше её. Это обычная ревность со стороны отца, утверждают психологи.
Кончаловский заинтриговал снимком молодой возлюбленной

54-летний режиссёр заявил, что некоторые вещи в поведении 18-летней Марии ему не нравятся. К примеру, он не одобряет татуировку, которую сделала дочь на плече, пишет издание Teleprogamma.pro.

"Не нравится то, что её молодой человек старше её на 10 лет. Мне это всё не нравится", - говорит Кончаловский. Правда, тут же вспоминает своё прошлое, когда он, 30-летний ухаживал за 18-летний Любой Толкалиной.

Режиссёр из знаменитой семьи утверждает, что у них – Михалковых и Кончаловских - всегда было заведено: дети спрашивали у взрослых совета.

У Егора Кончаловского двое детей. Мария родилась в неофициальном браке с актрисой Любовью Толкалиной. В отношениях с юристом Марией Леоновой в 2017 году появился на свет сын Тимур.

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