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"Она так быстро бегает!" Дочь Пелагеи больше похожа на Телегина

19:45
  • суббота
  • 22 февраля 2020

Певица рассказала об успехах Таисии

Пелагея призналась, что её дочь Таисия больше похожа на отца – хоккеиста Ивана Телегина.  "Дочка у меня очень спортивная. Она так быстро бегает! А ещё очень высокая. Мы одежду для шестилеток покупаем, хотя ей всего три", - приводит слова певицы "Экспресс-газета".
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Иван Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. После свадьбы певица отказалась от участия в качестве тренера-наставницы в шоу "Голос". 21 января 2017 года певица родила дочь Таисию, а в декабре 2019 года Пелагея сообщила в Instagram о разводе.

По словам исполнительницы, ей было тяжело справиться с эмоциями из-за шумихи, поднятой из-за распада пары. Особенно неприятно было читать лживые публикации некоторых СМИ, которые перепечатывали непроверенные слухи.

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