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Россия ответила на провокацию с биатлонистами в Италии

15:26
  • суббота
  • 22 февраля 2020

МИД направил официальную ноту

Российский МИД намерен защищать наших биатлонистов от психологического давления на чемпионате мира в Италии. Новый скандал  произошёл утром 22 февраля. Всего за несколько часов до важного старта полиция буквально ворвалась с обысками к Александру Логинову и его тренеру Александру Касперовичу. В ордере указывают на некое нарушение антидопинговых правил, сообщает "ТВ Центр".
Подробности скандала с российскими биатлонистами в Италии

Визит итальянских силовиков в номер к российским спортсменам в Антхольце иначе как вторжением назвать трудно. Время шесть часов утра. Днём у наших биатлонистов – эстафетная гонка, перед которой необходимо восстановить силы. Однако полицию это не интересует. Сами открывают дверь в номер Александра Логинова и Евгения Гараничева. Бесцеремонно будят спящих, забирают телефон, компьютер, спортивные винтовки. Прославленных спортсменов более полутора часов заставляют сидеть на кроватях в нижнем белье. Обыск проводят и в автомобилях Логинова и его тренера Александра Касперовича. В ордере цель указана размыто:

В номерах отеля, а также в местах пребывания указанных лиц могут быть скрыты пробирки или допинг-материалы, документация или компьютерные файлы, в которых может содержаться информация, представляющая интерес для следствия.

В бумаге две фамилии – Логинов и Касперович. Основание для обыска – заявление в полицию от 19 февраля за подписью Сары Фуссек-Хаккарайнен, антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов. И здесь начинается непонятное. В самом Международном союзе биатлонистов происходящее не комментируют. А у полиции главная претензия к нашей сборной – аккредитация Касперовича, якобы выданная на другое имя. По правилам, это карается штрафом в 500 евро. Проверку же на допинг Александра Логинова, как сообщается, решили провести заодно, ведь пять лет назад он был дисквалифицирован из-за приёма запрещённого препарата.

Разъяснений произошедшего от Международного союза биатлонистов и итальянских властей уже потребовали наше посольство в Риме и Олимпийский комитет России. Тем более, что подобное происходит не в первый раз. "Российское посольство в Италии связалось с аппаратом председателя Совета министров этого государства. Также от внешнеполитического ведомства этой страны запросили и разъяснения и также отправили официальную ноту", - сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Несмотря ни на что, Александр Логинов выступит на заключительном этапе в составе мужской эстафетной гонки. На этом чемпионате мира он уже принёс в копилку нашей сборной золотую и бронзовую медали. И теперь говорит, что не сломается.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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