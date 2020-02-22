Чем закончился скандал с эвакуацией украинцев из Китая

У водителя автобуса подскочила температура

У водителя автобуса, перевозившего прилетевших из Китая украинцев, поднялась температура. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, выехавший на место беспорядков у села Новые Санжары.

Самолёт и автобусы, которые перевозили граждан Украины из Китая, уже прошли соответствующую дезинфекцию. Водители находятся на карантине вместе с прилетевшими из Уханя украинцами.

Эвакуация проходила со скандалом. Сначала самолёт с украинцами не хотели принимать в двух аэропортах. Потом автобусы с эвакуированными забросали камнями по дороге в санаторий, где они должны пробыть две недели в карантине. В ситуацию был вынужден вмешаться президент. Владимир Зеленский назвал происходящее Средневековьем и призвал сограждан оставаться людьми.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"