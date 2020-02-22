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Восемь нападений совершено на российскую базу Хмеймим

16:53
  • суббота
  • 22 февраля 2020

Боевики активно используют беспилотники

С 9 января боевики восемь раз атаковали российскую военную базу в сирийском Хмеймиме. Нападения осуществлялись с воздуха при помощи беспилотников. Об этом сообщил заместитель главы МИД Сергей Вершинин.
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В интервью ТАСС дипломат также рассказал, что атакам подвергался и горл Алеппо. "Мы очень старались, чтобы прекращение огня, которое правительство Сирии при нашей поддержке ввело в Идлибе с начала января, работало. Но прекращение огня распространяется на умеренную оппозицию и правительственные войска. После введения этого прекращения огня террористы, которых в Идлибе до сих пор десятки тысяч, обстреливали Алеппо", - сказал Вершинин.

Он напомнил, что Москва поддерживает армию Башара Асада, предпринимающую усилия по ликвидации террористов. Россия никогда не смирится с присутствием в провинции Идлиб террористов, с которыми никто перемирия не заключал, сказал замминистра. Вершинин считает, что переговоры с Турцией по ситуации в Идлибе должны быть продолжены.

Обстановка в Идлибе накалилась после того, как поддерживаемые турецкими военными террористы пошли в атаку на правительственные войса. Россия указывала Анкаре на недопустимость таких шагов.

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