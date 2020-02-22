Эрдоган грозит новыми ударами в Сирии

Турецкая армия не собирается уходить из Идлиба

Президент Турции пообещал предпринять более решительные действия в Сирии. Выступая 22 февраля в Измире, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сталкивается с новыми ловушками и не намерена в будущем подчиняться сценариям глобальных держав.

"Борьба даётся нам непросто, у нас гибнут люди… Мы предпримем более решительные шаги", - сказал Эрдоган.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась из-за наступления боевиков на позиции правительственной армии. Зачастую атаки проходят при огневой поддержке турецких войск.

Накануне, 21 февраля состоялся телефонный разговор президентов Турции и России. Владимир Путин выразил серьёзную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в Идлибе. Российский лидер подчеркнул необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Президенты условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу, нацеленных на снижение напряжённости, обеспечение прекращения огня и нейтрализацию террористической угрозы. Было подтверждено, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме.

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