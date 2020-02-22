ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Визит Макрона на выставку в Париже омрачился неприятным инцидентом

17:30
  • суббота
  • 22 февраля 2020

Виновника задержала полиция

Скандал на международной сельскохозяйственной выставке в Париже. Лидера протестного движения жёлтых жилетов задержали, когда тот пытался прорваться к Эммануэлю Макрону.
Жёлтые жилеты устроили беспорядки в Париже

Служба безопасности успела остановить Эрика Друэ буквально в нескольких метрах от президента. Активиста вывели из здания и усадили в полицейскую машину. В этот момент в здании Экспоцентра образовалась давка, сообщает "ТВ Центр".

Всего за несколько минут до инцидента французский лидер пообщался с другой представительницей движения. Макрон впервые предложил провести встречу с группой активистов у себя в Елисейском дворце. Пока официального ответа от инициаторов протестных акций нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.