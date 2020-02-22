Визит Макрона на выставку в Париже омрачился неприятным инцидентом

Виновника задержала полиция

Скандал на международной сельскохозяйственной выставке в Париже. Лидера протестного движения жёлтых жилетов задержали, когда тот пытался прорваться к Эммануэлю Макрону.

Служба безопасности успела остановить Эрика Друэ буквально в нескольких метрах от президента. Активиста вывели из здания и усадили в полицейскую машину. В этот момент в здании Экспоцентра образовалась давка, сообщает "ТВ Центр".

Всего за несколько минут до инцидента французский лидер пообщался с другой представительницей движения. Макрон впервые предложил провести встречу с группой активистов у себя в Елисейском дворце. Пока официального ответа от инициаторов протестных акций нет.

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