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Биатлонист Логинов хочет закончить карьеру из-за травли

19:10
  • суббота
  • 22 февраля 2020

Ему надоели постоянные обвинения

Российский биатлонист Александр Логинов хочет уйти из большого спорта. Он заявил, что задумался об окончании спортивной карьеры из-за постоянных нападок. Об этом 28-летний спортсмен рассказал журналистам после завершения мужской эстафеты на чемпионате мира в Италии. Наши спортсмены пришли четвёртыми, сообщает ТАСС.
Подробности скандала с российскими биатлонистами в Италии

"Сейчас я уже ничему не удивляюсь. Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать", -  сказал Логинов, имея ввиду утренний обыск в его номере и обвинения в употреблении допинга.

В 6 часов утра 22 февраля, за несколько часов до начала гонки итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России. Запрос на проведение обыска пришел из Международного союза биатлонистов. Речь снова идёт о приёме запрещённых препаратов. Правда, никаких обвинений спортсменам полицейские не предъявили, но, тем не менее, изъяли у спортсменов личные телефоны и ноутбуки.

Напомним, что в 2013 году Логинов был временно отстранен от соревнований после подозрительного результата допинг-пробы. После возвращения в большой спорт спортсмен нередко слышал в свой адрес нелицеприятные высказывания из уст ведущих биатлонистов.

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