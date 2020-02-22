Эрдоган заявил о подготовке саммита по Сирии с участием Путина

Встреча намечена на 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить 5 марта ситуацию в Сирии с лидерами России, Германии и Франции. Где пройдёт эта встреча, пока не ясно.

"Я встречусь 5 марта с Путиным, Макроном и Меркель, и мы вновь обсудим эту тему", - заявил Эрдоган, имея ввиду обстановку вокруг сирийского Идлиба. Никаких подробностей возможного саммита по Сирии он не привёл.

Обстановка в Идлибе накалилась после того, как поддерживаемые турецкими военными боевики начали атаковать войска Башара Асада. Москва указывала Анкаре на недопустимость таких шагов.

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