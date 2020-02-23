Как Россия отмечает День защитника Отечества

Вечером небо над страной раскрасит праздничный салют

Сегодня наша страна отмечает День защитника Отечества. Россияне чествуют ветеранов, военных, тех, кто служил и служит в рядах Вооруженных сил. Многочисленные мероприятия, митинги, вахты памяти пройдут по всей стране.

Некоторые военнослужащие встретят праздник на боевом посту. По сложившейся традиции, в России сегодня чествуют всех мужчин. Торжества начнутся с возложения цветов к мемориалам защитников Отечества. В Москве церемония пройдёт у Могилы Неизвестного Cолдата в Александровском саду, сообщает "ТВ Центр".

По традиции состоится большой концерт в Государственном Кремлёвском дворце. А вечером в городах-героях и в местах дислокации штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии прогремит праздничный салют.

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