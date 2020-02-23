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Путин приехал на чемпионат по боевому самбо

11:22
  • воскресенье
  • 23 февраля 2020

Соревнования прошли в Сочи

В Сочи наградили победителей первого в истории чемпионата лиги боевого самбо. В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены юниорской команды страны. Посмотреть на поединки атлетов в спортивный комплекс "Ледяной куб" приехал Владимир Путин.
Борьба самбо станет олимпийским видом спорта

Разработанное на основе дзюдо и джиу-джитсу тремя советскими тренерами: Ощепковым, Спиридоновым и Харлампиев еще в начале 30-х годов прошлого века, самбо и сейчас не теряет былой популярности. Им занимаются молодые люди самых разных возрастов, приходя в этот спорт, прежде всего, чтобы научиться за себя постоять, сообщает "ТВ Центр".

Этот вид единоборств делится на два вида - спортивное и боевое самбо. У последнего с недавнего времени появилась и своя профессиональная лига. 22 февраля в Сочи прошел её первый чемпионат, приуроченный к 75-й годовщине великой Победы. В турнире участвовали 14 сильнейших спортсменов юниорской сборной России по боевому самбо. Среди них 11 мастеров спорта и три кандидата, а также победители и призёры первенства страны.

Самбо начинал заниматься и Владимир Путин до того, как увлекся дзюдо. На этот первый чемпионат новой лиги боевого самбо в Сочи президент тоже приехал. "Боевое самбо становится массовым видом спорта. Уверен, что и боевой раздел будет не просто заметен, будет любим тысячами людей в нашей стране и за границей", - отметил глава государства.

Так уже произошло со спортивным самбо. В 70-х годах этот вид единоборств получил беспрецедентную популярность. Сначала его включили в программу чемпионата мира наравне с классической и вольной борьбой, затем в программу Панамериканских игр. Всё шло к тому, что на Олимпиаде-80 в Москве самбо должно было стать олимпийским видом спорта. Но из-за ввода советских войск в Афганистан и последовавшего за этим бойкота соревнований давняя мечта советских самбистов, так и осталась мечтой.

Сейчас основная задача - развивать лигу боевого самбо и ещё больше популяризировать этот вид спорта. Это планируют сделать, в том числе и приглашая лучших спортсменов из других стран, среди которых Камерун, Филиппины и Индонезия.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр". 

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Чемпионат по боевому самбо
Чемпионат по боевому самбо
Чемпионат по боевому самбо
Церемония награждения победителей на первом чемпионате Лиги боевого самбо
Церемония награждения победителей на первом чемпионате Лиги боевого самбо
Церемония награждения победителей на первом чемпионате Лиги боевого самбо
Церемония награждения победителей на первом чемпионате Лиги боевого самбо
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