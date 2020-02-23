Путин приехал на чемпионат по боевому самбо

Соревнования прошли в Сочи

В Сочи наградили победителей первого в истории чемпионата лиги боевого самбо. В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены юниорской команды страны. Посмотреть на поединки атлетов в спортивный комплекс "Ледяной куб" приехал Владимир Путин.

Разработанное на основе дзюдо и джиу-джитсу тремя советскими тренерами: Ощепковым, Спиридоновым и Харлампиев еще в начале 30-х годов прошлого века, самбо и сейчас не теряет былой популярности. Им занимаются молодые люди самых разных возрастов, приходя в этот спорт, прежде всего, чтобы научиться за себя постоять, сообщает "ТВ Центр".

Этот вид единоборств делится на два вида - спортивное и боевое самбо. У последнего с недавнего времени появилась и своя профессиональная лига. 22 февраля в Сочи прошел её первый чемпионат, приуроченный к 75-й годовщине великой Победы. В турнире участвовали 14 сильнейших спортсменов юниорской сборной России по боевому самбо. Среди них 11 мастеров спорта и три кандидата, а также победители и призёры первенства страны.

Самбо начинал заниматься и Владимир Путин до того, как увлекся дзюдо. На этот первый чемпионат новой лиги боевого самбо в Сочи президент тоже приехал. "Боевое самбо становится массовым видом спорта. Уверен, что и боевой раздел будет не просто заметен, будет любим тысячами людей в нашей стране и за границей", - отметил глава государства.

Так уже произошло со спортивным самбо. В 70-х годах этот вид единоборств получил беспрецедентную популярность. Сначала его включили в программу чемпионата мира наравне с классической и вольной борьбой, затем в программу Панамериканских игр. Всё шло к тому, что на Олимпиаде-80 в Москве самбо должно было стать олимпийским видом спорта. Но из-за ввода советских войск в Афганистан и последовавшего за этим бойкота соревнований давняя мечта советских самбистов, так и осталась мечтой.

Сейчас основная задача - развивать лигу боевого самбо и ещё больше популяризировать этот вид спорта. Это планируют сделать, в том числе и приглашая лучших спортсменов из других стран, среди которых Камерун, Филиппины и Индонезия.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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