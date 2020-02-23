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Российских военных в Сирии поздравили с праздником

10:44
  • воскресенье
  • 23 февраля 2020

Их поблагодарили за помощь в борьбе с терроризмом

С Днём защитника Отечества российских военных поздравили жители сирийского Алеппо. Сотрудники Центра по примирению доставили населению одного из наиболее пострадавших во время боевых действий районов более 250 продовольственных наборов.

Жители поблагодарили наших офицеров и выразили признательность за помощь в борьбе с терроризмом. Сотрудники Центра в свою очередь пожелали местному населению скорейшего возвращения к мирной жизни, сообщает "ТВ Центр".

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