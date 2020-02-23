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Итальянская полиция не нашла следов допинга у российских спортсменов

11:09
  • воскресенье
  • 23 февраля 2020

Обыски проходили в их номерах утром 22 февраля

Итальянская полиция не нашла следов употребления допинга российскими биатлонистами, об этом сообщило посольство нашей страны в Риме. Ранним утром 22 февраля, за считанные часы до мужской эстафеты, к ведущим спортсменам сборной России с обысками нагрянули карабинеры.
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Александру Логинову и Евгению Гараничеву пришлось отвечать на вопросы стражей порядка. Кроме того, у них были изъяты личные вещи и ноутбуки.

И совсем неудивительно, что пережитый стресс сказался на результатах гонки. Наши ребята пришли четвёртыми. Подробности – в репортаже Лилии Акиньшиной (смотрите видео).

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