Итальянская полиция не нашла следов допинга у российских спортсменов

Обыски проходили в их номерах утром 22 февраля

Итальянская полиция не нашла следов употребления допинга российскими биатлонистами, об этом сообщило посольство нашей страны в Риме. Ранним утром 22 февраля, за считанные часы до мужской эстафеты, к ведущим спортсменам сборной России с обысками нагрянули карабинеры.

Александру Логинову и Евгению Гараничеву пришлось отвечать на вопросы стражей порядка. Кроме того, у них были изъяты личные вещи и ноутбуки.

И совсем неудивительно, что пережитый стресс сказался на результатах гонки. Наши ребята пришли четвёртыми. Подробности – в репортаже Лилии Акиньшиной (смотрите видео).

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