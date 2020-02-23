В Казань доставили больных коронавирусом россиян

Они чувствуют себя нормально

В Казань доставлены восемь россиян, среди них один ребёнок. Они были эвакуированы с лайнера Diamond Princess и сейчас помещены в двухнедельный карантин. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, у троих во время нахождения на судне был выявлен коронавирус, заболевание протекает в лёгкой форме.

Тем временем власти Италии вынуждены были принять декрет с мерами борьбы в связи со вспышкой инфекции на севере страны. За два дня число заболевших увеличилось с трёх до 79-ти. Четверть из них - в реанимации. Скончались двое. Коронавирус зафиксирован в пяти регионах. В них будет запрещен въезд и выезд, закрыты предприятия, учебные заведения и другие места массового скопления людей, сообщает "ТВ Центр".

Самый крупный очаг заражения за пределами Китая находится в Южной Корее. Заболевших в этой стране уже 556 человек. Зато в 21-м регионе Китая за сутки не выявлено ни одного нового случая коронавируса. По последним данным, общее число инфицированных в КНР достигло почти 77 тысяч, летальных исходов - около двух с половиной тысяч, 23 тысячи выздоровели.

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