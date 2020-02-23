Собянин поздравил защитников Отечества

Вся страна отмечает праздник

Поздравления защитникам Отечества направил мэр Москвы Сергей Собянин. На своей страничке в соцсети он написал, что каждый помнит подвиги наших дедов и прадедов - творцов Великой Победы. Их невероятная любовь к Родине является примером для всех и вдохновляют на новые достижения во имя страны и её столицы, отметил мэр.

23 февраля вся страна отмечает День защитника Отечества. Россияне чествуют ветеранов, военных, тех, кто служил и служит в рядах Вооруженных сил. Многочисленные мероприятия, митинги, вахты памяти пройдут по всей стране.

В честь праздника по традиции президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлёвской стены.

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