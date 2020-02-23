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Черноморский флот пополнился новым кораблём

12:10
  • воскресенье
  • 23 февраля 2020

Он может выполнять любые боевые задачи

День защитника Отечества отмечают на одном из морских рубежей нашей родины. Праздник встречает Крым. Особенный день - для Черноморского флота, который совсем недавно пополнился малым ракетным кораблем "Ингушетия".

Это уже третий корабль серии "Буян", принятый в состав старейшего соединения флота за последние два года. Командиров для таких кораблей подбирают самых опытных, сообщает "ТВ Центр".

Корабль начали изучать еще на этапе госиспытаний. Техника новая, но команда опытная. Большинство уже служили на подобных кораблях. Суда  этой серии могут перемещаться по рекам и каналам России из одного моря в другое из-за своей низкой осадки и наносить сокрушительные удары ракетами "Калибр".

В 2015 году такие удары по боевикам в Сирии стали полной неожиданностью для всего мира, сообщает. В НАТО такой корабль назвали "морской палач".

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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