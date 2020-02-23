В американских выборах снова нашли русский след

Президентская кампания превратилась в шоу

Скандалы, публичные склоки и даже болливудские фильмы. Все это - атрибуты президентской кампании в США, которая с каждым днём всё больше напоминает шоу, а не серьёзный политический процесс. Пока демократы подводят итоги первичных выборов в Неваде, Дональд Трамп в очередной раз дал понять - шансов у соперников всё меньше.

Победа в первичных голосованиях в Неваде серьезно увеличивает шансы Берни Сандерса стать единым кандидатом в президенты от Демократической партии. В отличие от Айовы и Нью-Гемпшира, этнические меньшинства составляют здесь значительную часть электората. До сих пор уровень поддержки Сандерса этой категорией избирателей был невысок. Однако, сейчас он набрал в Неваде почти 50% голосов.

Дональд Трамп прокомментировал лидерство Берни Сандерса в Неваде. Вроде бы и поздравил. И нахамил одновременно.

Похоже, сумасшедший Берни хорошо себя чувствует в великом штате Невада. Байден и остальные выглядят слабо, и ни при каких условиях мини-Майк Блумберг не сможет возобновить свою кампанию после худших результатов в истории президентских дебатов. Поздравляю, Берни, и не позволяй им забрать это у тебя!

Накануне выборов в Неваде демократы попробовали разыграть свою старую карту - о вмешательстве России. Симпатизирующие им СМИ сообщили, что с одной стороны, Москва якобы пытается сделать все возможное, чтобы Трамп остался президентом. А с другой - помогает Берни Сандерсу. Излюбленную тему не обошел вниманием ни один претендент на главный пост в стране, сообщает "ТВ Центр".

В Кремле сообщения о вмешательстве России в американские праймериз назвали параноидальными. Дональд Трамп написал об очередной охоте на ведьм и напомнил, чем закончилась предыдущая: несколько лет и миллионы долларов, потраченных впустую на спецрасследование прокурора Мюллера по поиску русского следа.

Сам же Трамп - на коне, он уже победитель и вообще супергерой. Посыл - понятней некуда, да и информационный повод нашёлся. Перед визитом в Индию у себя в соцсети президент США выложил шуточный ролик, в котором он выступает в качестве главного героя болливудского фильма. На видео, вырезанном из трейлера известной индийской киноленты, Трамп предстает в образе принца и успешно сражается с врагами на поле битвы. Намёк явно для внутреннего пользователя.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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