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Россиянам предложили заменить гудки на военные песни

12:22
  • воскресенье
  • 23 февраля 2020

Стартовала акция "Ура Победе!"

В День защитника Отечества стартовала общероссийская акция "Ура Победе!" Каждый может установить вместо гудка или звонка на свой мобильный телефон песни и мелодии военных лет. Достаточно позвонить на единый бесплатный номер 1945 и выбрать одну из пяти любимых песен: "Тёмная ночь", "Катюша", "Прощание славянки", "Нам нужна одна Победа" и "Синий платочек".

А погрузиться в атмосферу последних дней Великой Отечественной можно будет, послушав сводки, которые зачитывал знаменитый диктор Юрий Левитан. Материалы также доступны на сайте юбилея Победы и в мобильном приложении, сообщает "ТВ Центр".

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