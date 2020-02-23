Музей Победы приглашает примерить костюмы из фильма "Подольские курсанты"

Выставка открыта всего один день

В московском Музее Победы на Поклонной горе открылась выставка костюмов из кинофильма "Подольские курсанты". Картина выйдет в прокат в мае. Гости смогут детально рассмотреть и даже примерить форму курсантов пехотного и артиллерийского училищ.

Экспозиция работает только один день. Для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, кадетов и курсантов вход свободный. Также 23 февраля в 18 часов в кинозале "Конев" пройдёт бесплатный показ ленты "Союз спасения", сообщает "ТВ Центр".

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