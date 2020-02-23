Мощное землетрясение в Турции: есть погибшие

Подземные толчки ощущались в Иране и Армении

Не менее семи человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции. Пять человек ранены, под завалами находятся люди, сообщают местные СМИ.

Эпицентр землетрясения находился в Иране, подземные толчки ощущались также в Ереване. Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией.

Толчки были зафиксированы рано утром 23 февраля. Очаг залегал на глубине пяти километров. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как очень сильное.

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