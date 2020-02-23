ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мощное землетрясение в Турции: есть погибшие

11:43
  • воскресенье
  • 23 февраля 2020

Подземные толчки ощущались в Иране и Армении

Не менее семи человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции. Пять человек ранены, под завалами находятся люди, сообщают местные СМИ.

Эпицентр землетрясения находился в Иране, подземные толчки ощущались также в Ереване. Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией.

Толчки были зафиксированы рано утром 23 февраля.  Очаг залегал на глубине пяти километров. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как очень сильное.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.