Дети отравились хлором в Татарстане

Пострадавшие доставлены в больницу

В больницы Набережных Челнов доставлены шестеро детей и один взрослый, отравившиеся хлором в бассейне. Инцидент произошёл в одном из частных банных комплексов на базе отдыха "Тонус".

Информацию о случившемся уже передали в Роспотребнадзор. В свою очередь представитель мэрии заявил, что исполнительный комитет Набережных Челнов не занимается проверками состояния воды в частных бассейнах.

Судя по сообщениям из больницы, состояние детей не вызывает опасений. Им проводится консервативное лечение с местной терапией, передаёт ТАСС.

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