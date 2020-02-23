Мария Порошина поделилась необычным фото 24-летней дочери

Полина предстала в сценическом образе

Мария Порошина потрясла фанатов снимком именинницы-дочери. Актриса поздравила Полину с днём рождения, ей исполнилось 24 года. Дочь Порошиной пошла по стопам матери и играет в Театре на Таганке.

Фото из гримёрки понравилось подписчикам Марии в Instagram. Полина предстала в образе из спектакля "Le Тартюф". В комментариях её поздравили с днём рождения.

"С Днём Рождения, Родная моя! Счастья тебе в Любви и Творчестве! Всегда рядом – твой", - написал папа Полины Гоша Куценко.

Полиночку с Днём рождения!!! Пусть удача всегда сопутствует ей, новых творческих успехов, счастья, любви и здоровья!!!

Полиночку с Днем рождения!!! Любви, счастья, успехов, исполнение всех ее пожеланий!!!

Поздравляю с днём рождения доченьки!!!!! Здоровья и счастья, любви и благополучия, успехов и удачи во всём!!!!!

У Марии Порошиной пятеро детей. Полина родилась в браке с актёром Гошей Куценко. Серафима, Аграфена и Глафира появились на свет в союзе с актёром Ильёй Древновым. Год назад Порошина родила сына Андрея. О том, кто его папа, актриса предпочитает не говорить.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"