Плющенко отчитал замученного тренировками сына

Отец отправил Сашу заниматься

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отчитал своего сына Александра за слабые результаты. В Instagram фигуриста появилась видеозапись, на которой папа проводит с сыном воспитательную беседу.

"Ты чемпионом хочешь быть или шампиньоном?", - спрашивает отец. "Чемпионом", - робко отвечает Саша. "Тогда надо больше работать. Тогда надо пойти и сделать сто раз", - наставляет Плющенко-старший своего 7-летнего сына.

Правда, в комментариях к постам Евгения Плющенко многие пишут, что папа и мама (продюсер Яна Рудковская) лишили ребёнка нормального детства.

Не будет он чемпионом, успокойтесь и не тужьтесь. У него есть всё. У вас не было ничего. Вот мальчик, у которого нет ничего, будет упорнее.

Мне кажется, что важнее всего чтобы мальчик был весёлый и радовался жизни, которою вы ему подарили.

Может чемпионом хочет быть не он, а вы хотите, чтобы он им был? Чудесный ребёнок у вас, но очень тонкая грань между мотивацией и принуждением.

Александр Плющенко давно занимается фигурным катанием. Он участвует в серьёзных соревнованиях и выигрывает у ребят, которые старше его.

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