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Затравленный Логинов отказался от участия в чемпионате мира

13:36
  • воскресенье
  • 23 февраля 2020

Спортсмен снялся с масс-старта в последний день соревнований

Российский биатлонист Александр Логинов отказался участвовать в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону в Италии. 22 февраля в гостиничном номере Логинова, а также других наших спортсменов и тренеров итальянские карабинеры провели обыски по делу о допинге.
Биатлонист Логинов хочет закончить карьеру из-за травли

Следов запрещённых препаратов полиция не нашла, но испортила настрой биатлонистов. Мало того, следователи изъяли у членов нашей сборной всю технику – мобильные телефоны и ноутбуки. В итоге биатлонисты заняли четвёртое место в гонке, которая началась через несколько часов после обысков.

Накануне Логинов заявил, что хочет уйти из большого спорта из-за постоянных нападок. "Сейчас я уже ничему не удивляюсь. Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать", -  сказал Логинов, имея ввиду утренний обыск в его номере и обвинения в употреблении допинга.

Напомним, что в ноябре 2013 года Логинов был временно отстранен от соревнований из-за подозрений в приёме допинга. На нынешнем чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования.

 

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