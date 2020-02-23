Кадры разрушений в Турции после сильного землетрясения

Увеличилось число погибших

Число погибших при землетрясении на востоке Турции выросло до восьми, пострадавших более 20 человек. Подземные толчки разрушили дома в отдалённых горных селениях. Оттуда поступают видеокадры, снятые местными жителями.

На них видно, что многие постройки снесены до основания. Много пострадавших, среди них есть дети. На месте работают немногочисленные спасатели.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией рано утром 23 февраля. Толчки ощущались также на территории Армении.

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