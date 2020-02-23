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Кадры разрушений в Турции после сильного землетрясения

14:12
  • воскресенье
  • 23 февраля 2020

Увеличилось число погибших

Число погибших при землетрясении на востоке Турции выросло до восьми, пострадавших более 20 человек. Подземные толчки разрушили дома в отдалённых горных селениях. Оттуда поступают видеокадры, снятые местными жителями.
Мощное землетрясение в Турции: есть погибшие

На них видно, что многие постройки снесены до основания. Много пострадавших, среди них есть дети. На месте работают немногочисленные спасатели.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией рано утром 23 февраля. Толчки ощущались также на территории Армении.

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Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
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