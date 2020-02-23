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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

14:45
  • воскресенье
  • 23 февраля 2020

Церемония прошла по случаю Дня защитника Отечества

23 февраля в России чествуют тех, кто без тени страха и сомнения, бескорыстно и самоотверженно стоял и остается стоять на страже нашей Родины. Страна отмечает День защитника Отечества.
Как Россия отмечает День защитника Отечества

Традиционно, вот уже почти сто лет в этот день поздравляют в первую очередь тех, кто имеет отношение к армии. Для военных это профессиональный праздник, многие встречают его на боевом посту.

В Москве торжественные мероприятия официально начались с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Вместе с президентом  Владимиром Путиным в церемонии приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, председатели обеих палат парламента, политические и общественные деятели. Завершилась церемония маршем колонн президентского полка, сообщает "ТВ Центр".

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Возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля
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