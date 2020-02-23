Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Церемония прошла по случаю Дня защитника Отечества

23 февраля в России чествуют тех, кто без тени страха и сомнения, бескорыстно и самоотверженно стоял и остается стоять на страже нашей Родины. Страна отмечает День защитника Отечества.

Традиционно, вот уже почти сто лет в этот день поздравляют в первую очередь тех, кто имеет отношение к армии. Для военных это профессиональный праздник, многие встречают его на боевом посту.

В Москве торжественные мероприятия официально начались с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Вместе с президентом Владимиром Путиным в церемонии приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, председатели обеих палат парламента, политические и общественные деятели. Завершилась церемония маршем колонн президентского полка, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"