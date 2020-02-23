Кремль обвинил Эрдогана в невыполнении соглашений по Сирии

С заявлением выступил пресс-секретарь президента

Из Кремля прозвучали упрёки в адрес Турции о невыполнении соглашений по Сирии, а именно Сочинского меморандума, подписанного более года назад. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей.

Представитель Кремля напомнил, что именно Турция должна обеспечить разведение, размежевание и вывод тяжёлых вооружений. Песков добавил, что террористы в сирийском Идлибе прекрасно вооружены и постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами и военной техникой.

Напомним, что 22 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал предпринять более решительные действия в Сирии. Выступая в Измире, глава государства заявил, что Анкара сталкивается с новыми ловушками и не намерена в будущем подчиняться сценариям глобальных держав.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации обострилась из-за наступления боевиков на позиции армии Башара Асада. Зачастую атаки проходят при огневой поддержке турецких войск, которые, помимо этого, снабжают боевиков оружием и техникой.

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