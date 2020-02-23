ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль обвинил Эрдогана в невыполнении соглашений по Сирии

14:52
  • воскресенье
  • 23 февраля 2020

С заявлением выступил пресс-секретарь президента

Из Кремля прозвучали упрёки в адрес Турции о невыполнении соглашений по Сирии, а именно Сочинского меморандума, подписанного более года назад. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей.
Эрдоган грозит новыми ударами в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что именно Турция должна обеспечить разведение, размежевание и вывод тяжёлых вооружений. Песков добавил, что террористы в сирийском Идлибе прекрасно вооружены и постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами и военной техникой.

Напомним, что 22 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал предпринять более решительные действия в Сирии. Выступая в Измире, глава государства заявил, что Анкара сталкивается с новыми ловушками и не намерена в будущем подчиняться сценариям глобальных держав.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации обострилась из-за наступления боевиков на позиции армии Башара Асада. Зачастую атаки проходят при огневой поддержке турецких войск, которые, помимо этого, снабжают боевиков оружием и техникой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.