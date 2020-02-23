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В Японии умер ещё один пассажир Diamond Princess

15:23
  • воскресенье
  • 23 февраля 2020

Это уже третий скончавшийся от коронавируса

В Японии умер третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess. Это – 80-летний мужчина. О смерти первых двух путешественников с этого судна сообщалось 20 февраля. Им тоже было около 80 лет.
На круизном лайнере Diamond Princess началась паника из-за коронавируса

В конце января один из самых фешенебельных круизных лайнеров в мире отправился из японского города Иокогама, но через несколько дней вернулся в порт из-за вспышки коронавируса на борту. Местные власти приняли решение не выпускать никого на берег и поставили судно на карантин.

Из более чем трёх тысяч человек, находящихся на борту Diamond Princess заразились вирусом 600 пассажиров. Их постепенно отправляли в больницы, а 19 февраля карантин закончился. Восемь россиян вывезли с судна 23 февраля и разместили в санатории в Казани. Двое из эвакуированных заражёны новым вирусом.

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