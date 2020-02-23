В Италии закрывают школы и отменяют футбольные матчи из-за коронавируса

На севере страны вводят строгий карантин

Стремительно растёт скорость распространения коронавируса в Италии. Общее число заболевших уже превышает 100 человек. Наибольшее количество заразившихся зафиксировано в популярном у туристов регионе Ломбардия.

Власти приняли решение об изоляции 12-ти городов на севере страны. Жителям запрещено покидать свои районы. Готовится ряд специальных мер, чтобы предотвратить эпидемию, сообщает "ТВ Центр".

Среди них - запрет на проведение любых массовых мероприятий (в их числе – футбольные матчи), прекращение учебной и трудовой деятельности и даже привлечение армии к контролю за соблюдением карантинных мер. В ближайшие недели в Ломбардии будут закрыты все школы.

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