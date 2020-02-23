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Определён механизм голосования по поправкам в Конституцию

17:42
  • воскресенье
  • 23 февраля 2020

Все изменения будут приняты одним пакетом

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по поправкам к Конституции. Некоторые детали стали известны РБК.
Что предлагает рабочая группа по поправкам в Конституцию

Вопрос в бюллетене для голосования будет таким: "Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?" Напротив него будет две графы - "да" и "нет".

Весь блок поправок в Конституцию будет принят одним пакетом. Сколько их предлагается внести – пока не определено. Процесс обсуждения ещё идёт и в рабочей группе, и в обществе.

Для проведения голосования планируется принять отдельный закон. Следить за волеизъявлением граждан будут наблюдатели, назначенные Общественной  палатой, а подсчитывать голоса поручат Центризбиркому. Голосование по поправкам в Конституцию с большой долей вероятности пройдёт в середине апреля 2020 года. День голосования сделают выходным.

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