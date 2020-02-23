Раскол в королевской семье: Меган Маркл выступила против Елизаветы II

Семья принца Гарри не сможет зарабатывать на королевском бренде

Серьёзные испытания ждут британскую королевскую семью. Меган Маркл официально выступила против Елизаветы II, лишившей её королевского бренда. Принц Гарри по традиции поддержал свою строптивую супругу.

Меган Маркл считает неправомерным решение королевы, согласно которому семья её внука отныне не может использовать королевский бренд, а значит и зарабатывать на нём, пишет издание Teleprogramma.pro.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские отреклись от королевских титулов и уехали в Канаду. Меган Маркл возобновила карьеру актрисы. Пока известно о её контракте со студией Disney на озвучивание мультфильмов, но на этом она вряд ли остановится.

Также Маркл хотела зарегистрировать бренд Sussex Royal, выпускать под ним одежду и сувениры. Но теперь, после решения королевы, эти планы рушатся как карточный домик.

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