Просто до слёз: сын растрогал Сергея Лазарева стихами

Никита поздравил папу с 23 февраля

Сын Сергея Лазарева трогательно поздравил отца с 23 февраля. Пятилетний Никита выразительно прочитал стихотворение поэтессы Мелоэтты Андреевой.

Хочу, чтоб ты был счастлив, Успешен и здоров! Ты самый замечательный И лучший из отцов!

Видео с поздравлением Лазарев-старший опубликовал у себя в Instagram. "Мое счастье, обожаю! Просто до слёз!" - написал Сергей. Комментарии в этому посту автор ограничил, поэтому широкой публике не удалось высказать свои эмоции по поводу увиденного и услышанного.

Напомним, что 36-летний Сергей Лазарев долгое время скрывал то, что у него есть дети. Сначала он целый год молчал о том, что у него родился сын Никита, потом столько же скрывал рождение дочери Анны. Кто подарил певцу наследников до сих пор не известно. С 2008 по 2012 год Лазарев встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой, но его дети появились на свет уже после расставания с ней.

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