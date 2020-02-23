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В Сети опубликовали редкое фото Елены Яковлевой с сыном и мужем

19:42
  • воскресенье
  • 23 февраля 2020

Снимок сделан в конце 90-х годов

В Сети появилось редкое фото актрисы Елены Яковлевой, на котором она позирует с мужем Валерием Шальных и сыном Денисом. Снимок опубликован в фанатском сообществе Яковлевой в Instagram.
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Фотография сделана в конце 90-х годов. Елена обнимает своего супруга, в руках у маленького Дениса какое-то угощение. Все счастливы и улыбаются. В кадр попала и собака.

Денис родился 7 ноября 1992 года в семье артистов. Он учился на режиссёрском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но потом бросил.

Сейчас сын Елены Яковлевой занимается бодибилдингом и играет в музыкальной группе. Мужчина сетует на то, что журналисты и интернет-пользователи обсуждают не его творчество, а его внешность.  Как известно, почти всё тело Дениса покрыто татуировками.

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