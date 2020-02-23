Путин: Армия и флот получат лазерное оружие

Президент выступил на концерте в честь 23 февраля

Армия и флот России будут оснащаться новейшим вооружением, в том числе, лазерными и гиперзвуковыми комплексами. Об этом сообщил верховный главнокомандующий, выступая на торжественном концерте в Кремле по случаю Дня защитника Отечества.

"Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились всё более современными, а значит, укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику", - сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что многие российские вооружения не имеют аналогов в мире. Фактически – это оружие будущего, причём, многие его образцы уже прошли испытания и поставляются в войска.

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